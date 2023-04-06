السعودية اليوم / أمانة عسير تضبط ثلاثة أطنان من الأغذية مجهولة المصدر



أبها 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة عسير أكثر من ثلاثة أطنان من المواد الغذائية مجهولة المصدر منذ مطلع شهر رمضان المبارك .

وأبانت الأمانة أنها كثفت الحملات الميدانية لتعقب الباعة الجائلين الذين ينشطون في هذا الشهر الكريم من كل عام ، ومكافحة الظواهر السلبية على الطرق الرئيسية وداخل الأحياء السكنية بمدينة أبها .

وأشارت إلى أنه تم ضبط 149 بسطة مخالفة للباعة الجائلين الذين يعرضون كميات من الخضروات والمواد الغذائية مجهولة المصدر حيث تم إتلاف الكميات الفاسدة على الفور، إضافة إلى تسليم الجمعيات الخيرية المواد الغذائية الصالحة للأكل لتوزيعها على المحتاجين .

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14:19ت م

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