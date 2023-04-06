السعودية اليوم / "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل



حائل 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة ‏حائل اليوم، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة‎.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة ‏مساءً‎.

// انتهى //

13:57ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.