السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" تقيم مأدبة إفطار في بنغلادش والصومال وتسلم 92 ألف نسخة من المصحف الشريف هدية خادم الحرمين الشريفين للجمعيات الإسلامية بالهند



الرياض 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع سفارة المملكة في الصومال، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، لتفطير الصائمين في جمهورية الصومال الفيدرالية، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال أحمد بن محمد صالح المولد، ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالصومال محمد حاج إبراهيم علي، وعدد من المسؤولين.

كما أقامت الوزارة، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في جمهورية بنغلادش، مأدبة إفطار للصائمين، من خريجي الجامعات

من جهة أخرى، سلمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 92 ألف نسخة من المصحف الشريف هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى جمهورية الهند، وذلك بحضور الملحق الديني بسفارة المملكة في الهند بدر بن ناصر البجيدي، والمتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالله بن يتيم العنزي، وأمير جمعية أهل الحديث المركزية بالهند أصغر علي إمام، وعدد من رؤساء الجمعيات والشخصيات الإسلامية والدعاة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة - أيدها الله - بالعناية بكتاب الله طباعة ونشراً وتعليماً.

// انتهى //

13:31ت م

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الرياض 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسدشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع سفارة المملكة في الصومال، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، لتفطير الصائمين في جمهورية الصومال الفيدرالية، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال أحمد بن محمد صالح المولد، ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالصومال محمد حاج إبراهيم علي، وعدد من المسؤولين.كما أقامت الوزارة، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في جمهورية بنغلادش، مأدبة إفطار للصائمين، من خريجي الجامعات السعودية ، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة خلال شهر رمضان المبارك، في إطار جهودها لخدمة الإسلام والمسلمين وبما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله -.من جهة أخرى، سلمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 92 ألف نسخة من المصحف الشريف هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى جمهورية الهند، وذلك بحضور الملحق الديني بسفارة المملكة في الهند بدر بن ناصر البجيدي، والمتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالله بن يتيم العنزي، وأمير جمعية أهل الحديث المركزية بالهند أصغر علي إمام، وعدد من رؤساء الجمعيات والشخصيات الإسلامية والدعاة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة - أيدها الله - بالعناية بكتاب الله طباعة ونشراً وتعليماً.// انتهى //13:31ت م0079

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" تقيم مأدبة إفطار في بنغلادش والصومال وتسلم 92 ألف نسخة من المصحف الشريف هدية خادم الحرمين الشريفين للجمعيات الإسلامية بالهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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