السعودية اليوم / تعليم مكة المكرمة يُطلق مبادرة العمل التطوعي



مكة المكرمة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 6 أبريل 2023م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة شؤون المعلمين أمس، مبادرة العمل التطوعي في مرحلتها الأولى خلال العام الدراسي الحالي.

وتهدف المبادرة إلى فتح مجال العمل التطوعي لدعم العاملين في الميدان التعليمي وتجويد الخدمات المقدمة للطلاب ، من خلال إيجاد وتصميم فرص تطوعية جديدة داخل البيئة المدرسية، كما تتيح المبادرة للمتطوعين استثمار طاقات الطلاب وأوقات فراغهم، وإكسابهم مهارات وخبرات جديدة، من خلال العمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية, وسيحصل المتطوع على ساعات تطوعية معتمدة وبعض البرامج التدريبية المختصة.

ودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة جميع الراغبين بالتطوع في مدارسها المحددة بالتسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي عبر الرابط التالي (nvg.gov.sa).

يذكر أنه تم إطلاق "180" فرصة تطوعية في المنصة الوطنية للعمل التطوعي، تستهدف أكثر من " 1000 " متطوع ومتطوعة في أربعة مجالات جديدة كمرحلة أولى، وتم تحديد عدد من الاشتراطات المطلوبة في المتطوع والمتطوعة، ومنها أن يكون المتطوع سعودي الجنسية ويحمل مؤهلاً جامعياً ولايقل عمره عن 22 عاماً ومسجلاً في المنصة الوطنية للعمل التطوعي.

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10:41ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.