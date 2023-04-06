السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب سواحل إندونيسيا



جاكرتا 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم، شمال غرب, لووك الواقعة على الساحل الإندونيسي.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أية خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال .

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09:09ت م

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