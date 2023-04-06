السعودية اليوم / رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يستقبل سمو وزير الدفاع



الرياض 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس

استقبل فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، الدكتور رشاد محمد العليمي في مقر إقامته خلال زيارته للمملكة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.

ونقل سمو وزير الدفاع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

فيما حمّل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، تحياته وأعضاء المجلس إلى قيادة المملكة -حفظها الله-.

وجرى خلال اللقاء استعراض عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتأكيد على استمرار دعم المملكة المتواصل لليمن، وبحث مستجدات الأوضاع في اليمن، وجهود مجلس القيادة الرئاسي اليمني لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم كافة الجهود للتوصل إلى حلٍّ سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية، وينقل اليمن وشعبه للسلام والتنمية.

وأكد سمو وزير الدفاع استمرار دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني في كافة المجالات؛ بما يخدم الشعب اليمني الشقيق ويحقق تطلعاته.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضر من الجانب اليمني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، اللواء سلطان علي العرادة، والعميد طارق محمد صالح، والسيد عبدالرحمن أبو زرعة، والدكتور عبدالله العليمي باوزير، والسيد عثمان حسين مجلي، والسيد عيدروس قاسم الزبيدي، والسيد فرج سالمين البحسني، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى محمد الشعيبي.

// انتهى //

07:53ت م

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الرياض 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واساستقبل فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، الدكتور رشاد محمد العليمي في مقر إقامته خلال زيارته للمملكة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.ونقل سمو وزير الدفاع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس، وتمنياتهما -أيدهما الله- للجمهورية اليمنية الشقيقة وشعبها الأمن والاستقرار.فيما حمّل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، تحياته وأعضاء المجلس إلى قيادة المملكة -حفظها الله-.وجرى خلال اللقاء استعراض عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتأكيد على استمرار دعم المملكة المتواصل لليمن، وبحث مستجدات الأوضاع في اليمن، وجهود مجلس القيادة الرئاسي اليمني لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم كافة الجهود للتوصل إلى حلٍّ سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية، وينقل اليمن وشعبه للسلام والتنمية.وأكد سمو وزير الدفاع استمرار دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني في كافة المجالات؛ بما يخدم الشعب اليمني الشقيق ويحقق تطلعاته.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.فيما حضر من الجانب اليمني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، اللواء سلطان علي العرادة، والعميد طارق محمد صالح، والسيد عبدالرحمن أبو زرعة، والدكتور عبدالله العليمي باوزير، والسيد عثمان حسين مجلي، والسيد عيدروس قاسم الزبيدي، والسيد فرج سالمين البحسني، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى محمد الشعيبي.// انتهى //07:53ت م0047

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