السعودية اليوم/ أمانة منطقة الجوف: إصدار 787 رخصة حفريات خلال 2023



سكاكا 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس

كشف تقرير إحصائي لأمانة منطقة الجوف عن عدد رخص الحفريات الصادرة من الأمانة والبلديات التابعة لها منذُ بداية العام 2023 ، حيث بلغ 787 رخصة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن أربع جهات خدمية تصدرت قائمة الجهات الأكثر حصولا على رخص الحفريات من أمانة المنطقة حيث تصدرت الشركة

وأكد أن الأمانة تعمل على تسهيل وتسريع إنجاز مختلف المعاملات للمستفيدين من خلال الأنظمة الإلكترونية، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد.

// انتهى //

07:03ت م

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سكاكا 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسكشف تقرير إحصائي لأمانة منطقة الجوف عن عدد رخص الحفريات الصادرة من الأمانة والبلديات التابعة لها منذُ بداية العام 2023 ، حيث بلغ 787 رخصة.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن أربع جهات خدمية تصدرت قائمة الجهات الأكثر حصولا على رخص الحفريات من أمانة المنطقة حيث تصدرت الشركة السعودية للكهرباء بـ 604 رخص، تلتها شركة المياه الوطنية بـ 162 رخصة، وشركة الاتصالات السعودية بـ 17 رخصة، ثم شركة تحكم بـ 4 رخص حفريات.وأكد أن الأمانة تعمل على تسهيل وتسريع إنجاز مختلف المعاملات للمستفيدين من خلال الأنظمة الإلكترونية، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد.// انتهى //07:03ت م0044

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.