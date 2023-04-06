سياسي / إصابة طفل فلسطيني برصاص مستوطن في مدينة القدس



القدس المحتلة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس

أصيب طفل فلسطيني الليلة برصاص مستوطن إسرائيلي في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن الطفل أصيب بعدة رصاصات أطلقها عليه مستوطن في القدس.

في السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في عدة أحياء بمدينة القدس، التي حولها الاحتلال الإسرائيلي لثكنة عسكرية، بعد أن أغلق كافة مداخل البلدة القديمة.

وفي مدينة أم الفحم داخل فلسطين المحتلة عام 1948 اعتقلت قوات الاحتلال العديد من الفلسطينيين، بعد أن اعتدت على مسيرة نظمت تنديداً باستمرار جرائم الاحتلال على المسجد الأقصى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.