كشف أسرار هياكل بالعلا عمرها 7 آلاف عام

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و يبلغ طول أصغر مستطيل «هيكل» حوالي 20 مترا، ويتجاوز أكبرها 600 متر، وأشارت الدراسة التي أجرتها جامعة غرب أستراليا، بالتعاون مع فريق الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ونشرتها مجلة «بلوس ون»، إلى أن جميع المستطيلات تتبّع خطة معمارية مماثلة، إذ تم توصيل طرفين سميكين بين جدارين إلى خمسة جدران طويلة، لتنشئ ما يصل إلى أربع ساحات.
وعثر خلال الدراسة على هيكل صغير بجوار المستطيل في أحد المواقع بمحافظة العلا، وداخله بقايا قدم وخمس فقرات وعظام طويلة، وكانت الأنسجة الرخوة لا تزال موجودة عندما تم دفنهم، وقد حدد علماء الأنثروبولوجيا، أن الرفات تنتمي على الأرجح إلى فرد يراوح عمره بين 30 و 40 عاما.
الهياكل الحجرية بالعلا
- نحو 1600 هيكل حجري ضخم منتشرة شمال غرب المملكة
- يعود تاريخها إلى ما يزيد على 7000 عام
- بلغ طول أحد المواقع فيها 140 مترا وعرضه 20 مترا
- في رأسه غرفة شبه مجوفة داخلها ثلاثة أحجار عمودية كبيرة
- تحيط بها قرون الماشية والماعز والغزلان
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