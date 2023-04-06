شكرا لقرائتكم خبر كشف أسرار هياكل بالعلا عمرها 7 آلاف عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت دراسة علمية حديثة عن أسرار الهياكل الحجرية القديمة، التي يصل عمرها إلى 7 آلاف عام، وعثر عليها في محافظة العلا، إذ أشارت الدراسة إلى أنها هياكل طقسية، بناها رعاة وصيادون قدامى للتضحية بالحيوانات كقرابين، وربما استجابة لتغير المناخ.

و يبلغ طول أصغر مستطيل «هيكل» حوالي 20 مترا، ويتجاوز أكبرها 600 متر، وأشارت الدراسة التي أجرتها جامعة غرب أستراليا، بالتعاون مع فريق الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ونشرتها مجلة «بلوس ون»، إلى أن جميع المستطيلات تتبّع خطة معمارية مماثلة، إذ تم توصيل طرفين سميكين بين جدارين إلى خمسة جدران طويلة، لتنشئ ما يصل إلى أربع ساحات.

وعثر خلال الدراسة على هيكل صغير بجوار المستطيل في أحد المواقع بمحافظة العلا، وداخله بقايا قدم وخمس فقرات وعظام طويلة، وكانت الأنسجة الرخوة لا تزال موجودة عندما تم دفنهم، وقد حدد علماء الأنثروبولوجيا، أن الرفات تنتمي على الأرجح إلى فرد يراوح عمره بين 30 و 40 عاما.

الهياكل الحجرية بالعلا

