شكرا لقرائتكم خبر التوصل لجين جديد يشخص ويعالج أمراض العضلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توصلت باحثة بجامعة سعودية رفقة مجموعة من الباحثين الكنديين إلى اكتشاف جين جديد سيساعد في تشخيص وعلاج بعض أمراض العضلات.

وأسهمت عضو هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة الطائف الدكتورة أنوار شمس، في عمل بحثي بالتعاون مع مجموعة باحثين من جامعة ميجيل العريقة بكندا، قاد إلى اكتشاف جين جديد تحت مسمى الميثو MYTHO؛ الذي يعمل كمنظم للتكون الهيكلي الصحيح للعضلات وسلامتها.

وأوضحت الباحثة أن اكتشاف جين الميثو نشر في مجلة «نيتشر»، إحدى المجلات العلمية الأكثر شهرة في العالم وذات التصنيف الأكثر مرجعية من مجلات العلوم، وأشارت إلى أن الجين الجديد يشارك كمنظم للالتهام الذاتي وسلامة العضلات الهيكلية وبناء كتلتها المثالية؛ مما يضمن لها أداء وظائفها الحيوية، مؤكدة أنه من خلال دراسات عدة تمت على الحيوانات المخبرية وجدنا أن التوازن في تصنيع هذا الجين ضروري جدا للمحافظة على سلامة العضلات وانتظام وظيفتها.

وأضافت أن هذه الدراسة تحمل دليلا دامغا يشير إلى أن نقصان معدل هذا الجين على المدى الطويل ينتج عنه نمط مرضي عضلي شديد.

الجين المكتشف

