شكرا لقرائتكم خبر دورات تأهيلية وعروض خاصة لأسر الشهداء والمصابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتهدف الاتفاقية إلى الإسهام في تعزيز الأثر الاجتماعي الذي تقدمه المجموعة. كما ستسهم الاتفاقية في تمكين الصندوق من الاستفادة من منصة stc للاستدامة التي تقدم كثيرا من الحلول التقنية.
مزايا تقدمها الاتفاقية للمستفيدين:
- الدورات التدريبية عبر أكاديمية stc برامج التدريب على القيادة
- توظيف مقرات وفصول أكاديمية لدعم المستفيدين
- خدمات وعروض خاصة عبر برنامج قطاف
كانت هذه تفاصيل خبر دورات تأهيلية وعروض خاصة لأسر الشهداء والمصابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.