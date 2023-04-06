دورات تأهيلية وعروض خاصة لأسر الشهداء والمصابين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لدعم وتمكين أسر الشهداء والمصابين، وتوفير دورات تأهيلية وخدمات وعروض ومزايا خاصة لهم، وقعت مجموعة stc اتفاقية تعاون مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، بهدف تمكين من يخدمهم الصندوق للاستفادة من موارد stc وإمكاناتها في كثير من المجالات وتبادل المعرفة مع الصندوق، في مجالات التعليم والتطوير والاستدامة وبناء شراكة إستراتيجية. ووقع الاتفاقية من جانب stc الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية للمجموعة عبدالله الكنهل، والأمين العام للصندوق طلال المعمر. وقال الكنهل، إن الاتفاقية لبنة إضافية في العمل الخيري والاستدامة، كما تعكس حرصنا على مستفيدي الصندوق، وتعد انعكاسا لدورنا في التنمية المجتمعية والاستدامة. وتهدف الاتفاقية إلى الإسهام في تعزيز الأثر الاجتماعي الذي تقدمه المجموعة. كما ستسهم الاتفاقية في تمكين الصندوق من الاستفادة من منصة stc للاستدامة التي تقدم كثيرا من الحلول التقنية. مزايا تقدمها الاتفاقية للمستفيدين:





الدورات التدريبية عبر أكاديمية stc برامج التدريب على القيادة



توظيف مقرات وفصول أكاديمية لدعم المستفيدين



خدمات وعروض خاصة عبر برنامج قطاف



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