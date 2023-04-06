شكرا لقرائتكم خبر فوز 1997 موهوبا في مسابقة كانجارو للرياضيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشارك في المسابقة طلاب من 13 منطقة تعليمية، وحصد الفائزون 322 ميدالية ذهبية، و656 ميدالية فضية، و1019 ميدالية برونزية، منهم 1508 طلاب، و489 طالبة، من 1126 مدرسة أهلية، و516 مدرسة حكومية، و355 مدرسة أجنبية.
وهنأت الأمين العام لمؤسسة «موهبة» الدكتورة آمال الهزاع، الفائزين والفائزات بهذا الإنجاز، متمنية لهم مزيدا من التميز، خلال البرامج التي ستقدمها لهم «موهبة» في الفترة المقبلة لتنمية قدراتهم، وصقل مواهبهم، وحصدهم الجوائز.
وأوضحت أن كانجارو موهبة للرياضيات، تعد من أكبر المسابقات في العالم، وتستخدم «موهبة» اختبارها كأحد المقاييس لاكتشاف الموهوبين، ثم تقديم مزيد من الرعاية لهم، لتطوير قدراتهم الإبداعية وتفكيرهم التجريدي، خلال تقديم برامج تطبيقية مكثفة في مجالات العلوم المختلفة، مشيرة إلى أن المسابقة إحدى مخرجات الشراكة مع وزارة التعليم.
يذكر، أن الاختبار أقيم يومي 17 و18 مارس الماضي، وتضمن 6 اختبارات - عن بعد - حسب الصفوف الدراسية، وجرت بصورة الكترونية دون تدخل بشري في مراحل الأداء والتصحيح والرصد.
وتستهدف المسابقة الطلاب في الصفوف من الثالث الابتدائي إلى الثالث الثانوي في مدارس التعليم العام، والمدارس الأهلية، بمختلف إدارات التعليم بمناطق المملكة (بنين ـ بنات).
مسابقة كانجارو موهبة
- عدد المسجلين 50٫181 طالبا وطالبة
- بينهم 21٫133 طالبة و29٫048 طالبا
- عدد الطلاب السعوديين 44٫292 طالبا وطالبة
- 5٫889 مقيما
- عدد المدارس 25٫537 مدرسة حكومية
- 18٫421- مدرسة أهلية و6٫223 مدرسة عالمية
- مجموع المختبرين 37٫859 طالبا وطالبة
كانت هذه تفاصيل خبر فوز 1997 موهوبا في مسابقة كانجارو للرياضيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.