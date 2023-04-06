فوز 1997 موهوبا في مسابقة كانجارو للرياضيات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من بين 50 ألف مشارك، فاز 1997 موهوبا وموهوبة في مسابقة «كانجارو موهبة 2023»، حسبما أعلنته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، أمس.

وشارك في المسابقة طلاب من 13 منطقة تعليمية، وحصد الفائزون 322 ميدالية ذهبية، و656 ميدالية فضية، و1019 ميدالية برونزية، منهم 1508 طلاب، و489 طالبة، من 1126 مدرسة أهلية، و516 مدرسة حكومية، و355 مدرسة أجنبية.

وهنأت الأمين العام لمؤسسة «موهبة» الدكتورة آمال الهزاع، الفائزين والفائزات بهذا الإنجاز، متمنية لهم مزيدا من التميز، خلال البرامج التي ستقدمها لهم «موهبة» في الفترة المقبلة لتنمية قدراتهم، وصقل مواهبهم، وحصدهم الجوائز.

وأوضحت أن كانجارو موهبة للرياضيات، تعد من أكبر المسابقات في العالم، وتستخدم «موهبة» اختبارها كأحد المقاييس لاكتشاف الموهوبين، ثم تقديم مزيد من الرعاية لهم، لتطوير قدراتهم الإبداعية وتفكيرهم التجريدي، خلال تقديم برامج تطبيقية مكثفة في مجالات العلوم المختلفة، مشيرة إلى أن المسابقة إحدى مخرجات الشراكة مع وزارة التعليم.

يذكر، أن الاختبار أقيم يومي 17 و18 مارس الماضي، وتضمن 6 اختبارات - عن بعد - حسب الصفوف الدراسية، وجرت بصورة الكترونية دون تدخل بشري في مراحل الأداء والتصحيح والرصد.

وتستهدف المسابقة الطلاب في الصفوف من الثالث الابتدائي إلى الثالث الثانوي في مدارس التعليم العام، والمدارس الأهلية، بمختلف إدارات التعليم بمناطق المملكة (بنين ـ بنات).

مسابقة كانجارو موهبة

