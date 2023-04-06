بدء اختبارات «مهارتي» للابتدائية والمتوسطة بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت في إدارة التعليم بمحافظة جدة أمس اختبارات «مهاراتي 2 « للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، مستهدفة المهارات الأساسية المكتسبة في المعارف والمهارات التي سبق دراستها في اللغة الإنجليزية والرياضيات ومادة لغتي والعلوم. ويهدف الاختبار الذي يستمر حتى الثلاثاء المقبل إلى تحفيز الطلبة لإتقان وتعزيز مهارات المواد المستهدفة وتشخيص وتحليل نواحي القوة ومكامن الضعف لدى الطلبة، إلى جانب توفير بيانات تسهم في دعم اتخاذ القرار على مستوى المدرسة ومكتب التعليم والإدارة التعليمية وقطاعات الوزارة.

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