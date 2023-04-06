شكرا لقرائتكم الرميح: رسبت في 3 مواد بالصف الرابع الابتدائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، الدكتور رميح الرميح، أن القطاع الحكومي يعمل بوتيرة أسرع من القطاع الخاص ويقود مشاريع 2030، مستشهدًا بالإستراتيجية الوطنية للنقل التي تتابع الأداء.

محطات في حياته ونشأته

وعن نشأته، قال الرميح خلال لقاء له مع برنامج ذات على قناة السعودية: إن التعليم والسفر والاختلاط بالثقافات الأخرى ساهمت في إثرائه معرفيًّا وساعده على التنوع، فضلًا عن فلسفة والده في التربية حيث كان حازمًا لا يضرب أبناءه ولا يقبل الضرب أو التسبب في هز شخصية الابن، موضحًا أن أسلوب التعامل يولد الشعور بالثقة.

واستطرد: تعرضت في الصف الرابع الابتدائي إلى رسوب في ثلاث مواد وعدت المنزل في حالة قلق، بينما عاتبني والدي وقال لي: إنه لم يتوقع ذلك منه، مشيرًا إلى أن ذلك العتاب جعله يتوجه إلى التفوق حتى إنهاء المرحلة الثانوية العامة.