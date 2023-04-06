شكرا لقرائتكم خبر اعتماد برنامج التقويم في جميع المدارس الحكومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفقا لمجموعة من المعايير والمؤشرات الدولية، أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب «برنامج التقويم المدرسي»، الذي يستهدف جميع المدارس الحكومية بالمملكة، للمراحل الدراسية المختلفة، ويشمل التقويم الذاتي عبر المنصة الرقمية «تميز» للتقويم المدرسي، والتقويم الخارجي خلال زيارات أخصائيي تقويم مؤهلين.

يأتي ذلك، بعد أن أطلقت الهيئة للمرة الأولى «برنامج الاعتماد المدرسي» للمدارس الخاصة، الذي يستهدف تعزيز جودة وأداء التعليم الأهلي والعالمي وتحسين مخرجاتهما، إذ وقعت الهيئة عددا من الاتفاقيات لتنفيذ الاعتماد المدرسي للمدارس التي تقدمت بطلب الحصول على الاعتماد المدرسي، وللبدء بتنفيذ التقويم الذاتي مع 83 شركة تعليمية أهلية وعالمية، تضم 1115 مجمعا مدرسيا يدرس فيها 228,286 طالبا وطالبة.

ويعد التقويم والاعتماد المدرسي أحد البرامج التي تنفذها الهيئة، بالتعاون مع وزارة التعليم؛ لضمان جودة الأداء المدرسي وتطويره خلال توفير بيانات موثوقة وتحليلها، وإعداد تقارير عن مستوى الأداء ومخرجات التعليم العام، ويتكامل هذان البرنامجان مع مستهدفات رؤية 2030.

ويشمل التقويم المدرسي، التقويم الذاتي، وهو مجموعة من العمليات والإجراءات التي تقوم بها المدرسة لمراقبة أدائها، والتحقق من فاعليته وكفاءته باستخدام المعايير والأدوات المعتمدة من الهيئة، ويشمل كذلك التقويم الخارجي الذي يعنى بالعمليات والإجراءات التي يقوم بها فريق التقويم الخارجي، المصرح له من الهيئة لتقويم مستوى أداء المدرسة

وقياس جودة مخرجاتها.

أهداف التقويم والاعتماد

