اعتماد برنامج التقويم في جميع المدارس الحكومية

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يأتي ذلك، بعد أن أطلقت الهيئة للمرة الأولى «برنامج الاعتماد المدرسي» للمدارس الخاصة، الذي يستهدف تعزيز جودة وأداء التعليم الأهلي والعالمي وتحسين مخرجاتهما، إذ وقعت الهيئة عددا من الاتفاقيات لتنفيذ الاعتماد المدرسي للمدارس التي تقدمت بطلب الحصول على الاعتماد المدرسي، وللبدء بتنفيذ التقويم الذاتي مع 83 شركة تعليمية أهلية وعالمية، تضم 1115 مجمعا مدرسيا يدرس فيها 228,286 طالبا وطالبة.
ويعد التقويم والاعتماد المدرسي أحد البرامج التي تنفذها الهيئة، بالتعاون مع وزارة التعليم؛ لضمان جودة الأداء المدرسي وتطويره خلال توفير بيانات موثوقة وتحليلها، وإعداد تقارير عن مستوى الأداء ومخرجات التعليم العام، ويتكامل هذان البرنامجان مع مستهدفات رؤية 2030.
ويشمل التقويم المدرسي، التقويم الذاتي، وهو مجموعة من العمليات والإجراءات التي تقوم بها المدرسة لمراقبة أدائها، والتحقق من فاعليته وكفاءته باستخدام المعايير والأدوات المعتمدة من الهيئة، ويشمل كذلك التقويم الخارجي الذي يعنى بالعمليات والإجراءات التي يقوم بها فريق التقويم الخارجي، المصرح له من الهيئة لتقويم مستوى أداء المدرسة
وقياس جودة مخرجاتها.
أهداف التقويم والاعتماد
- تحسين جودة الأداء المدرسي
- تحسين مخرجات التعليم
- أهداف التقويم والاعتماد
- تعزيز قدرات المدارس على التطوير
- تعريف أولياء الأمور بمستوى المدارس
- تحديد المدارس التي تتطلب مزيدا من التطوير
- مشاركة أولياء الأمور في عمليات التحسين
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