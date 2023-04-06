الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة السياحة.

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كما وافق اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للمنافسة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعيين المهندس عبدالرحمن الفقيه عضوا من القطاع الخاص من غير المستثمرين في قطاع الموانئ في مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ.
وفي مستهل الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس جمهورية جيبوتي، وفحوى لقاء ولي العهد برئيس جمهورية مصر العربية وما اشتمل عليه من استعراض العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات.
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري أن المجلس تناول إثر ذلك، مستجدات أعمال الدولة في مجال السياسة الخارجية؛ ولاسيما على صعيد تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل نحو الارتقاء بالعلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة. ونوه مجلس الوزراء في هذا الصدد بما وقعته المملكة والمملكة المتحدة من اتفاقيات في المجالات الأمنية، وذلك في إطار الشراكة والعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين.
ونظر المجلس، في مجمل التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وما يواجهه المجتمع الدولي من تحديات تمس الأمن والسلام، مجددا التأكيد في هذا السياق على ما توليه المملكة من أهمية قصوى لتوطيد الاستقرار وبما يفسح المجال لتحقيق التنمية والازدهار في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.
وفي الشأن المحلي، بين أن مجلس الوزراء استعرض مؤشرات الأداء العام للمسارات التنموية؛ بما في ذلك انخفاض مستويات معدل البطالة بين السعوديين إلى 8.0 % للربع الرابع من عام 2022م مقارنة بـ9.9 % في الربع الثالث من عام 2022م؛ نتيجة خطط ومبادرات رؤية 2030 وما تضمنته من إصلاحات وتشريعات وإطلاق للقطاعات الواعدة التي أسهمت في تحقيق استمرار أعلى معدل لمشاركة القوى العاملة رغم الظروف الاقتصادية التي تشهدها معظم دول العالم.
كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، ومؤسسة حديقة الملك سلمان واتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
موافقات:
- اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة والجمهورية الهيلينية في مجال مكافحة الجريمة.
- تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السريلانكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة وسريلانكا.
- تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل)، في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة ومكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل).
- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
- مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة والخزانة الملكية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لتعزيز التعاون في مجالات تطوير الخدمات المالية والمالية العامة.
- مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية.
- مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
- مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة والمركز الوطني للمعلومات المالية في سلطنة عمان في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
- تفويض مدير جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن - أو من ينيبه - بالتباحث مع شركة ميرك الألمانية في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في المملكة وشركة ميرك الألمانية في مجال التعاون الأكاديمي.
- تعيين المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه عضوا من القطاع الخاص من غير المستثمرين في قطاع الموانئ في مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ.
- الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة السياحة.
- اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للمنافسة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، عن عام مالي سابق.
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