السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يرعى ختام مسابقتي الأمانة للقرآن والأذان ويكرم الفائزين



الاحساء 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء مساء أمس، ختام مسابقة أمانة الأحساء "ورتل" للقرآن الكريم ، ومسابقة "بلال" لأجمل صوت في أداء الأذان، بحضور أصحاب الفضيلة، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والداعمين.

ونوه سموّه بما توليه القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ من جهد مبارك في العناية بالقرآن الكريم، وتشجيع لحفظه وتدبر معانيه، من خلال إيجاد الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن وإقامة المسابقات.

وكرّم سموّه الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقتين.

من جهته أكد أمين الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا أن تنظيم الأمانة للمناشط والمسابقات الرمضانية يأتي من منطلق مستهدفاتها الساعية إلى تعزيز دورها مجتمعياً في هذا الموسم الفضيل، انطلاقاً من أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحقيقاً لبرنامج جودة الحياة.

وقدم الملا، شكره لسمو محافظ الأحساء على رعايته ودعمه مسابقات وأنشطة الأمانة الرمضانية، ولكل من شارك وأسهم في إنجاح المسابقتين، وفي مقدمتهم الشريك المجتمعي جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالأحساء.

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