السعودية اليوم / "صندوق الوقف الصحي" يُكرم الداعمين والشركاء لمسيرة عمله



الرياض 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس

أقام صندوق الوقف الصحي حفلاً تكريمياً للداعمين والشركاء لمسيرة عمله، برعاية معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف الصحي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل, وحضور نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف الصحي مستشار معالي وزير الصحة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي ورئيس اللجنة الشرعية في صندوق الوقف الصحي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، وبمشاركة عشرات الداعمين من رجال أعمال وأفراد ومؤسسات مانحة وشركات تجارية.

وقدم الرئيس التنفيذي لصندوق الوقف الصحي الدكتور إبراهيم بن سليمان الحيدري شكره للداعمين على عطائهم ودعمهم لبرامج ومبادرات الصندوق، التي انعكست على بناء قدراته، وإيصال خدماته الصحية الخيرية المتنوعة، مشيرًا إلى أن طموحات الصندوق أن يكون نموذجاً وقفياً رائداً يمتلك "الملاءة" المالية والقدرة المعرفية، ليسهم في مواجهة التحديات الصحية التي تواجه الشرائح الأكثر حاجة.

وتخللت فقرات الحفل تقديم عرض تعريفي عن الصندوق، وضّح فيه الصندوق آلية عمله الداخلية، وطريقة تعامله مع الدعم الذي يصل إليه وفق حوكمة واضحة المعالم.

وفي ختام الحفل التكريمي سلّم معالي وزير الصحة شهادات التكريم لرجال الأعمال والأفراد والشركات والجهات المانحة، معربًا عن شكره وامتنانه لمساندتهم للصندوق ودعم مبادراته.

كما أُعلن خلال الحفل عن دعم عدد من الحضور لصندوق الوقف الصحي بإسهامات مالية وعينية متزامنة مع شهر رمضان المبارك، إيمانًا منهم بأهمية الوقف الصحي، ودوره الفاعل وخططه التنموية لتقديم الخدمات الصحية للفئات الأشد احتياجًا.

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