شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يقترب من التعاقد مع نجم برشلونة السابق.. مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مسئولو نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، للعمل خلال الفترة المقبلة على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

النصر يسعى للتعاقد مع كوتينيو

وكشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي النصر السعودي، قد دخلت في مفاوضات مع أحد الصفقات العالمية، من أجل تدعيم صفوف الفريق بالمريكاتو الصيفي القادم.

وأكدت التقارير عبر صحيفة "Football Insider"، اقتراب الإدارة النصراوية، من حسم صفقة التعاقد مع النجم البرازيلي الكبير فيليب كوتينيو.

وأوضحت الصحيفة، على أن كيا جورابشيان، وكيل أعمال كوتينيو، قد بدأ محادثات مكثفة، مع نادي النصر لحسم الصفقة بشكل رسمي.

وأشارت التقارير إلى عدم ممانعة النجم البرازيلي، في الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، خاصة بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي لناديه الحالي أستون فيلا الإنجليزي.

وانتقل فيليب كوتينيو، من نادي برشلونة الإسباني إلى أستون فيلا، في يناير من عام 2022؛ ولمدة 6 أشهر فقط، مع بند شراء نهائي؛ وهو ما تم تفعيله، في الصيف الماضي، وحتى 30 يونيو 2026.

تعاقد النصر مع رونالدو

وكان النصر قد تعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ ولمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو "2 مليار ريال سعودي".