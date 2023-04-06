شكرا لقرائتكم خبر عن نجم النصر يحسم موقفه من الرحيل عن الفريق بالمريكاتو القادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية حول اقتراب رحيل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال المريكاتو الصيفي القادم.

تاليسكا يحسم مستقبله مع النصر

وحسم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مستقبله، مع العالمي، خلال الفترة المقبلة.

وكان قد انضم تاليسكا إلى النصر، في صيف عام 2021، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جوانجزو إيفرجراند الصيني.

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "الوئام"، رفض أندرسون تاليسكا، جميع العروض المقدمة إليه للرحيل عن نادي النصر، بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

وأكدت الصحيفة، على أن تاليسكا، أخبر الإدارة النصراوية، برئاسة مسلي آل معمر، عن رغبته في تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم.

وشددت على أن النجم البرازيلي، يشعر بـ "راحة كبيرة" داخل قلعة العالمي وهو ما دفعه لاتخاذ هذا القرار المصيري.

والجدير بالذكر أن نادي النصر، اقترح عقدًا جديدًا على تاليسكا، في وقتٍ سابق، حتى 30 يونيو من عام 2027، بدلًا من الحالي، والذي ينتهي في صيف 2023.