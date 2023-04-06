شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يقترب من الانتقال إلى اتحاد جدة.. صفقة تاريخية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل مسئولو نادي اتحاد جدة السعودي، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

الفرج يتفاوض مع اتحاد جدة للانتقال إلى صفوفه

وكشفت تقارير صحفية على أن النجم السعودي سلمان الفرج، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد دخل في مفاوضات مع إدارة نادي اتحاد جدة، من أجل الانتقال إلى صفوفه بالموسم المقبل.

ويرتبط الفرج، بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حتى 30 يونيو من عام 2025؛ وسط شائعات باعتزاله كرة القدم، بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

ونشر الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، "شفرة" عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تم ربطها بالقائد سلمان الفرج.

وحسب هذه الشفرة؛ فإن الفرج، غاضب بشدة من إدارة نادي الهلال، التي لم تقم بنفي أخبار اعتزاله كرة القدم، ولم تسانده في هذه المرحلة الصعبة، من مسيرته الكروية.

وأشار المريسل في شفرته، إلى أن اللاعب، يعتقد أن المدير الفني لفريقه؛ هو من سرب شائعات إصابته المزمنة، وضرورة اعتزاله كرة القدم، فورًا.

شرط اتحاد جدة للتعاقد مع الفرج

وأكدت تقارير صحفية أخرى على أن مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، قد اشطرت حصول الفرج، على مخالصة مالية من الهلال؛ من أجل ضمه رسميًا.

وهذا الشرط يأتي بسبب عدم التورط في أزمة قانونية، مثل "سابقتها"؛ قد تؤدي إلى حرمان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، من التعاقدات.