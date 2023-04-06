شكرا لقرائتكم 9 مواقع لليورانيوم في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف الدكتور عبدالله العمري، رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، عدد مواقع اليورانيوم في المملكة، موضحًا أكثر المناطق المتواجد بها.

9 مواقع لليورانيوم

وقال العمري، خلال لقاء له مع برنامج الليوان المذاع على قناة روتانا خليجية: إن هناك 9 مواقع لليورانيوم في المملكة.

وأضاف: أن أكثر المناطق التي يوجد فيها يورانيوم هي حائل وغرب تبوك.

وأشار رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض إلى أن هناك مناطق أخرى ولكن لم تكتشف حتى الآن.

من جانب آخر، رد العمري بالتجربة العملية على كل من يقول إن الأرض مسطحة وليست كروية، كما أكد أنه يستحيل التنبؤ بالزلازل.