شكرا لقرائتكم إخماد حريق في مستودع بحي السلي بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقًا في مستودع بحي السلي، ولا إصابات، حسبما أفادت المديرية العامة للدفاع المدني بموقع تويتر.

كما نشر المدني صورًا توثق الحادث.

حادث آخر

في وقت سابق، تمكنت فرق الدفاع المدني في الرياض، من إخماد حريقٍ في محل لبيع الإطارات بحي لبن.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، لقطات تبين عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه.

وأوضحت المديرية، أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.