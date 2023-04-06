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إخماد حريق في مستودع بحي السلي بالرياض

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الرياض - محمد الوسيري - أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقًا في مستودع بحي السلي، ولا إصابات، حسبما أفادت المديرية العامة للدفاع المدني بموقع تويتر.

كما نشر المدني صورًا توثق الحادث.

حادث آخر

في وقت سابق، تمكنت فرق الدفاع المدني في الرياض، من إخماد حريقٍ في محل لبيع الإطارات بحي لبن.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، لقطات تبين عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه.

 

وأوضحت المديرية، أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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