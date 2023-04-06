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صحة الرياض تنفذ 1215 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

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الرياض - محمد الوسيري - نفّذت صحة الرياض 1215 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة 25/ 03/ 2023- 31/ 03/ 2023؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19).

290 زيارة

وشملت الجولات التي نفذتها صحة الرياض 290 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة- 49 مستشفى خاصًّا و241 مستشفى حكوميًّا- و925 زيارة للمجمعات الطبية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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