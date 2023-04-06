شكرا لقرائتكم القصبي يناقش وكلاء السيارات في وفرة وأسعار قطع الغيار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شدد وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أثناء لقائه أمس مع وكلاء السيارات العاملة في المملكة على القيام بدورها في تقديم خدمات الصيانة الدورية والضمان وتوفير قطع الغيار اللازمة للمستهلكين ورفع نسبة رضاهم مع الرقابة المشددة على جودتها وأسعارها.

36 وكالة سيارات

وناقش وزير التجارة خلال اجتماعه أمس بممثلي 36 وكالة سيارات وفرة قطع غيار السيارات وتحسين خدمات الصيانة والضمان، مؤكدًا تكثيف الوزارة أعمال التفتيش والرقابة لضمان وحفظ حقوق المستهلك.

حصر التحديات

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي يعقدها وزير التجارة مع ممثلي القطاع الخاص بهدف حصر التحديات التي تواجه تطوير أعماله وتحسين خدماته، واستعراض مؤشرات أداء جودة المنتجات ورضا المستهلك، ومعالجة القصور في كافة جوانب الخدمات المرتبطة بحقوق المستهلك.