شكرا لقرائتكم ابن عودة: 90% من المشترين للإبل يبالغون في الأسعار بسبب التفاخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نفى عبدالله بن عودة، رئيس مجلس إدارة جمعية ملاك الإبل، التصريح المنسوب له بأن 90% من المشترين للإبل يكذبون في الأسعار.

وقال ابن عودة، خلال لقائه مع برنامج سوالف رمضان على قناة روتانا خليجية: أنا ما قلت هذا التصريح حتى أندم.

بسبب التفاخر

وتابع رئيس مجلس إدارة جمعية ملاك الإبل: أنا قلت إن 90% من اللي يشترون بمليونين يقولون بـ 4 أو 6؛ لأن القطاع غير محوكم وأي أحد يصرح على كيفه، وضربت مثال عقد رونالدو مع النصر.

وأضاف: هذا يحدث بسبب الرغبة في التفاخر، والقطاع غير محوكم، ولا يوجد عقاب.