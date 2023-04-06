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الدوام عن بعد اليوم في تقني عسير

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم في المنشآت التدريبية التابعة لها، بأبها وخميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والفرشة وتنومة والنماص وبلقرن ومحايل ورجال ألمع والحريضة.

وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت الإدارة أن الدراسة ستكون “عن بعد” عبر “منصة التدريب الإلكتروني”.

تعليم عسير

في وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم عسير تحويل الدراسة اليوم إلى نظام التعليم عن بعد؛ بسبب حالة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الإدارة في تغريدة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.. تقرّر استمرار تحويل الدراسة اليوم الخميس 15/ 9/ 1444هـ؛ لتكون “عن بُعد” عبر ، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب بـ تعليم عسير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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