شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين يوجه بصرف معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بصرف (معونة شهر رمضان) للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.

ومن المنتظر إيداع مبالغ المعونة التي تقدر بنحو 3 مليارات ريال في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر، وذلك خلال الساعات المقبلة.

ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه البادرة الكريمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتلمس احتياجاتهم خلال رمضان المبارك، داعيا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يجزيهما خيرا على ما يقدمانه من دعم وعناية بأبنائهم المواطنين.