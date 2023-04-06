شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين يوجه بصرف معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المنتظر إيداع مبالغ المعونة التي تقدر بنحو 3 مليارات ريال في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر، وذلك خلال الساعات المقبلة.
ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه البادرة الكريمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتلمس احتياجاتهم خلال رمضان المبارك، داعيا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يجزيهما خيرا على ما يقدمانه من دعم وعناية بأبنائهم المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يوجه بصرف معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.