النساء يكسرن احتكار الرجال في شركات الطوافة

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وعلق رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية أحمد سندي على الموضوع، مؤكدا على سياسة السماع من أهل الخبرة وتطبيق أفضل المبادرات والمعايير التي تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
بشرى سارة
في المقابل أوضح المطوف الدكتور سمير برقه لـ«مكة» أنه بعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لشركة مطوفي أفريقيا غير العربية، حدث توافق مع رئيس الشركة والمدير التنفيذي بسماع أي مقترحات تسهم في تطوير الخدمات، حيث أتيحت لي فرصة للاجتماع بهم بفرع الشركة في جدة وكانوا منفتحين لسماع أي مبادرة، وتم طرح الكثير من المبادرات والرؤى والتي أتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار لتساهم في عملية تطوير الشركة.
وأضاف أن الجميع تفاجأ برسائل الشركة التي زفت بشرى سارة للمساهمات بفتح أيقونة لهن للعمل الميداني في شركات تقديم الخدمة، ولفت إلى أن موسم 1444 سيكون مميزا في ظل متغيرات متلاحقة بأعداد الحجاج المفتوح، ومن الضروري توسيع قاعدة المشاركة للجميع لتجويد الخدمة والتنافس المحمود بين شركات تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام.
شروط التقديم على الرئاسة والعضوية
- توفر الخبرة الكافية
- الكفاءة لديهن
- الشخصية القيادية
- اللياقة الصحية
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