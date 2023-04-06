رحلات جوية مباشرة بين المملكة والعراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، أولى الرحلات الجوية المباشرة المجدولة المنتظمة بين المملكة وجمهورية العراق.

ووصلت الرحلة رقم XY612 التابعة لشركة طيران ناس إلى جدة قادمة من أربيل العراقية صباح أمس، وعلى متنها 174 مسافرا، وسترتبط الرحلات الجوية بشكل مباشر ومنتظم بين جدة وأربيل العراقية على متن طيران ناس، وبمعدل رحلتين أسبوعيا خلال يومي الأربعاء والأحد، وستتبعها مستقبلا في بداية شهر مايو المقبل ناقلات أخرى كطيران أديل والخطوط السعودية.

ويأتي الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة؛ عبر رحلات أسبوعية ثابتة بين مطارات المملكة والعراق؛ نتيجة الجهود المستمرة المبذولة من مجلس التنسيق السعودي العراقي، بدعم وتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان؛ لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتنمية التبادل التجاري بين البلدين؛ التي من شأنها أن تسهم في تسهيل التحرك للمسافرين والسائحين والحجاج والمعتمرين بين البلدين الشقيقين.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تهدف ضمن استراتيجيتها الوطنية لقطاع الطيران إلى رفع مستوى الربط الجوي إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة والوصول إلى 330 مليون مسافر ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن بحلول عام 2030.

امتداد لجهود تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الاستراتيجي والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة. تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة فرص التبادل التجاري، وتسهيل التنقل للأفراد والأسر.

رحلات جوية مباشرة:







بين جدة وأربيل العراقية.



على متن طيران ناس.



بمعدل رحلتين أسبوعيا يومي الأحد والأربعاء.



تتبعها بداية مايو المقبل ناقلات أخرى كطيران أديل والخطوط السعودية.







تسهيل تنقل المستثمرين ورجال الأعمال، وتيسير خدمات الشحن الجوي للبضائع والمنتجات المختلفة.



دعم قطاع النقل الذي يعد أحد ركائز التنمية والتعاون الاقتصادي وعنصرا أساسيا لتشجيع التجارة البينية.



تحقيق الفوائد الاقتصادية من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلدين.



التعاون الفني بين البلدين في مجالات النقل الجوي، والسلامة الجوية، وأمن الطيران والمطارات.







اتفاقية النقل البحري.



افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي.



توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي.



توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية.



تمكين الحجاج والمعتمرين العراقيين من الوصول السريع عبر رحلات منتظمة جوا إلى المملكة



ماذا يعني استئناف الرحلات الجوية؟بناء شراكة فاعلة في هذه المجالات شملت توقيع: