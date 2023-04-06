أمطار وبرد وسيول على 4 مناطق

هطلت أمس أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد، أدت إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، في حين نشطت الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي حدت من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، نجران، الجوف والحدود الشمالية. كما طرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من الحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات).

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

درجات الحرارة

مكة المكرمة 35 23

المدينة المنورة 34 22

الرياض 31 16

الدمام 32 17

أبها 22 12

تبوك 31 15

بريدة 32 15

حائل 30 13

الباحة 22 12

جازان 34 26

نجران 30 17

الدرجات الأقل

طريف 25 12

القريات 26 13

السودة 17 11