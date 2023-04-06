330 شكوى بلدية في شهرين والرخص تتصدر الخدمات

سجلت منصة بلدي خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي، 330 بلاغا من المواطنين عن الخدمات المقدمة، في وقت استنفرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جهودها لمعالجة البلاغات، وتحسين عمل الخدمات، وتصدرت تجديد رخصة تجارية عدد التعاملات الكلي لطلبات أداء الخدمات.

5 شكاوى

كشف تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في منصة بلدي، الشكاوى الأكثر شيوعا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وتصدرت إظهار ملاحظة لا يمكن الارتباط عند التقديم على خدمة تعديل رخصة تجارية، وإلغاء الرخصة بـ194 شكوى، وعدم ظهور بعض المكاتب الهندسية أثناء البحث في متجر بلدي ثانيا بـ113 شكوى، ولا يمكن التقديم على خدمة إضافة وتعديل بصفة مقدم الطلب كوكيل ثالثا بـ12 شكوى، وظهور خطأ المنطقة ليس لها أعداد عند التقديم على خدمات الرخص التجارية رابعا بـ11 شكوى، ولا يمكن إصدار قرار مساحي لقطعة ثلاثية الأبعاد خامسا بشكوى وحيدة.

معالجة الخدمات

سارعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان باتخاذ الحلول، ومعالجة الخدمات، والتي تمثلت في: يمكن الآن التقديم وإرفاق عقد النظافة، والتقديم من الوكيل على الخدمة، والتقديم على القطع الثلاثية في منصة بلدي، وإضافة جميع المكاتب الهندسية والبحث عنهم، وإضافة أعدادات المناطق وإمكانية التقديم.

وتصدرت تجديد رخصة تجارية أداء الخدمات في شهر يناير الماضي، حيث بلغ عدد التعاملات الكلي 60.966 طلب تعامل، وإصدار رخصة تجارية ثانيا بـ36.119 طلبا، وتسجيل رمز الاستجابة ثالثا بـ33.064 طلبا، وتعديل رخصة تجارية رابعا بـ31.518 طلبا، وإصدار قرار مساحي خامسا بـ17.319 طلبا، وبلغ إجمالي التعاملات الكلي العام الماضي 3.634.657 طلبا، ورضا المستفيدين 93%.

شكاوى وخدمات

330 شكوى في 60 يوما

5 مشاكل للخدمات

5 تعديلات للخدمات

3.6 ملايين تعاملات العام الماضي

الشكاوى الأكثر شيوعا:

عدم الارتباط عند التقديم على تعديل وإلغاء الرخصة: 194

عدم ظهور المكاتب الهندسية: 113

عدم إضافة وتعديل بصفة مقدم الطلب: 12

ظهور خطأ المنطقة ليس لها أعداد:11

لايمكن إصدار قرار مساحي:1

الأكثر أداء خدمات:

تجديد رخصة تجارية: 60.966

إصدار رخصة تجارية: 36.119

تسجيل رمز الاستجابة: 33.064

تعديل رخصة تجارية: 31.518

إصدار قرار مساحي: 17.319