السعودية اليوم / فريق بحثي بجامعة القصيم يكتشف نوعًا جديدًا من سوسة النخيل الحمراء



بريدة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس

تمكَّن فريق بحثي مشترك من كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم من اكتشاف وتسجيل نوع جديد من سوسة النخيل الحمراء بالمملكة، وذلك من خلال دراسة بحثية رصدت التنوع الجيني الوراثي لها، حيث يعد هذا الاكتشاف الأول من نوعه بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفق الدراسة البحثية تم اكتشاف هذا النوع بمنطقة القصيم، بعد دراسة التنوع والخصائص الجينية للحشرة، وتسجيله كنوع جديد (Rhynchophorus bilineatus (Coleoptera: Curculionidae، إضافة لتسجيله في بنك الجينات الدولي باسم جامعة القصيم، ويعد أول تسجيل لهذا النوع في المملكة والدول المجاورة، حيث ضم الفريق البحثي من الجامعة كلًّا من الدكتور محمد الدغيري، والدكتور نجدي فاروق، والدكتور محمد مطاوع، والدكتور مدحت ريحان.

وسلطت الدراسة - التي نشرت في مجلة علمية مصنفة ذات معامل تأثير عالي - الضوءَ على التنوع البيولوجي الوراثي لأنواع سوسة النخيل الحمراء في منطقة القصيم وأضرارها على النخيل.

وتأتي هذه الدراسة ضمن الجهود البحثية المستمرة التي تقوم بها الجامعة لدعم حملات المكافحة والوقاية من آفة الإصابة بسوسة النخيل الحمراء التي تشكل أحد أكثر المخاطر فتكًا بزراعة النخيل بالمنطقة .

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