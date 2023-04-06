السعودية اليوم / أمانة الرياض تنجز 24,000 جولة إصحاح بيئي خلال شهر مارس



الرياض 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس

أعلنت أمانة منطقة الرياض أن أعمال الوقاية الصحية في المدينة خلال شهر مارس 2023م، أنجزت 24,024 جولة إصحاح بيئي، نفذت خلالها العديد من أعمال الرش ومكافحة نواقل الأمراض، ومعالجة المستنقعات والبؤر، إضافة إلى تنفيذ البلاغات ورفع نسبة الرضا لدي المواطنين.

وأضافت الأمانة أن أعمال الوقاية شملت أيضًا تطهير 179,668 حاوية وبرميلًا بالرش، ومعالجة 1,206 مستنقعات وبؤر، إلى جانب رش579 حديقة، وتنفيذ أعمال الاستكشاف والاستقصاء الحشري في 20,148 موقعًا، تضمنت رصد بؤر تكاثر نواقل الأمراض للحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وخالية من العدوى.

وتأتي أعمال الإصحاح البيئي ضمن جهود الأمانة في الارتقاء بمستوى الخدمات بأحياء المدينة، وتصحيح البيئة الحضرية وتنظيفها، بما يحقق متطلبات الاستدامة، ويعزز الصحة والسلامة العامة.

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