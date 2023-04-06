السعودية اليوم / فعالية " فوانيس 6 " بمكة المكرمة تشهد حضوراً لافتاً



مكة المكرمة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس

شهدت فعالية "فوانيس 6" التي تنظمها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بموسمها السادس، حضوراً لافتاً من أهالي العاصمة المقدسة، حيث تحتوي على عدد من الفعاليات المختلفة المتميزة بالأجواء الرمضانية، التي يحتضنها مركز مكة المكرمة للمعارض والفعاليات.

وتشتمل الفعالية على مناطق ترفيهية ومعرض فوانيس ومناطق للفنون والأسر المنتجة، إضافة إلى منطقة ورش العمل؛ لتعكس الأجواء الرمضانية بتفاصيلها كافة، وتهدف إلى دعم أصحاب المنشآت الصغيرة والأسر المنتجة؛لتمكينهم وتعزيز أعمالهم والإسهام في تنميتها، من خلال تفاصيل تعريف زوار الفعالية بالتقاليد

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مكة المكرمة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واسشهدت فعالية "فوانيس 6" التي تنظمها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بموسمها السادس، حضوراً لافتاً من أهالي العاصمة المقدسة، حيث تحتوي على عدد من الفعاليات المختلفة المتميزة بالأجواء الرمضانية، التي يحتضنها مركز مكة المكرمة للمعارض والفعاليات.وتشتمل الفعالية على مناطق ترفيهية ومعرض فوانيس ومناطق للفنون والأسر المنتجة، إضافة إلى منطقة ورش العمل؛ لتعكس الأجواء الرمضانية بتفاصيلها كافة، وتهدف إلى دعم أصحاب المنشآت الصغيرة والأسر المنتجة؛لتمكينهم وتعزيز أعمالهم والإسهام في تنميتها، من خلال تفاصيل تعريف زوار الفعالية بالتقاليد السعودية المتوارثة احتفاءً بالشهر الفضيل.// انتهى //00:15ت م0007

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