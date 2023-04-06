السعودية اليوم / سموُّ أميرِ الحدود الشمالية يعزِّي في وفاة الشيخ ابن رمال



عرعر 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

قدَّم صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية هاتفياً، تعازيه ومواساته لذوي الشيخ محمد بن حمد بن جارد ابن رمال -رحمه الله-، معرف الرمال من قبيلة شمر بقريه زهوة.

ودعا سموُّه خلال اتصاله اليوم بابن المتوفى راكان محمد ابن رمال رئيس مركز زهوة الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما أعرب أبناء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسموِّ أمير منطقة الحدود الشمالية على عزائه ومواساته، سائلين الله أن يجزي سموَّه خير الجزاء.

// انتهى //

23:42ت م

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