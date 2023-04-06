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محمد الفلاح - نتيجة مباراة الاهلي وغزل المحلة اليوم في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الاهلي وغزل المحلة بث مباشر اليوم في الدوري المصري، المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والربع مساء علي استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة

وتنقل قناة أون سبورت مباراة مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة

موقف الأهلي والمحلة

ويسعي النادي الاهلي بقيادة مارسيل كولر المدير للفريق الأول لكرة القدم لمواصلة الانتصارات من أجل حسم بطولة الدوري المصري الممتاز.



وطالب المدير الفني اللاعبين بعدم الاستهانة بالخصم واللعب بقوة وغلق باب الفرحة بالتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الهلال السوداني والتركيز علي بطولة الدوري لحسمها مبكرا.

وفي المقابل يسعى نادي غزل المحلة بقيادة عبدالباقي جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز وضع الفريق في جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحذر المدير الفني اللاعبين من خطورة الأهلي وإمكانية مشيرا إلى ضرورة غلق المساحات وعدم السماح للخصم بامتلاك الكورة، مع ضرورة استغلال الفرص المتاحة للتسجيل.

آخر مباراة للأهلي والمحلة في الدوري

يعود النادي الاهلي للمشاركة في البطولة المحلية بعد غياب 29 يوما منذ آخر مباراة لعبها أمام المقاولون العرب في السابع من مارس الماضي، قبل أن ينشغل بمشاركته في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومن ثم التوقف الدولي لظروف أجندة شهر مارس للمنتخبات.

ونجح الاهلي بالفوز علي فريق المقاولون العرب، والتي كانت اخر مبارياته بالدوري، أما غزل المحلة فقد فاز على الأتحاد السكندري في الجولة الماضية، ويسعي لمواصلة النتائج الإيجابية.

الأهلي وغزل المحلة في الدورالأول

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي الفوز على غزل المحلة، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتها على استاد غزل المحلة، ضمن ‏منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري رابطة الأندية المصرية.

أحرز بيرسي تاو افي الدقيقة الـ17، وبرونو سافيو في الدقيقة ال30.

حقق النادي الاهلي الفوز وكان قد تمكن المارد الأحمر من التفوق بنتيجة هدفين نظيفين، خلال مواجهة الدور الأول التي جمعت بينهما في لقاء الدور الأول.

ترتيب الأهلي وغزل المحلة بجدول الدوري

ويتصدر النادي الاهلي بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2022/2023، برصيد 44 نقطة بعدما لعب 18 مباراة وحقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة.

بينما يحتل المحلة المركز الثامن برصيد ٣٣ نقطة من 22 مباراة خاضها، حقق الفوز في ٨ لقاءات وتعادل في ٦ مواجهات وخسر في ٨ جولات وسجل لاعبيه ٢٣ هدف وتلقت شباكه ٢٩ هدفا.

مران الأهلي والمحلة

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته مساء أمس الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، قاد خلالها الثنائي سامي قمصان مدرب الفريق، وأندريس إندويا مخطط الأحمال؛ اللاعبين في فقرات بدنية وتدريبية متنوعة مع بداية المران، كما أدى ثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس،واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران.



بينما خاض الفريق الكروى الأول بنادى غزل المحلة مرانه الختامى مساء أمس الثلاثاء استعدادا وتضمن المران التركيز على بعض الجمل الفنية التي يرغب الجهاز الفنى للفريق بقيادة عبدالباقى جمال في تنفيذها خلال المباراة بجانب رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين للوصول بهم إلى أعلى فورمة تمكنهم من الظهور بمستوى جيد خلال المباراة.