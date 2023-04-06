اختبار 300 عينة من ماء زمزم يوميا بالمسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من أعداد إجراءات الفحص لماء زمزم المبارك من خلال المختبر المتخصص في المسجد الحرام، حيث يتم سحب 250 إلى 300 عينة من مختلف مصادر ماء زمزم في البيت العتيق. وأوضح مدير الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية بالرئاسة حسن السويهري أن المختبر المتخصص بجمع العينات من ماء زمزم مجهز بأحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية التى تعزز سلامة وجودة المياه المقدمة لضيوف المسجد الحرام، مشيرا إلى أن المختبر يعمل على مدار الساعة ويجري اختبارات ميدانية ومخبرية وتوضع في تحاليل كيميائية، كما جرى تخصيص 10 فرق ميدانية لفحص جميع مصادر مياه زمزم بالمسجد الحرام بشكل يومي، تشمل المشربيات الرخامية، نقاط الحافظات، خزانات اساتنليس ستيل، والحافظات، والعبوات، بئر زمزم، للتأكد من سلامتها وخلوها من أي ملوثات خارجية، موضحا أن المختبر يفحص أيضا نحو 50 عينة من التمور المقدمة على سفر الإفطار بطرق عشوائية من مواقع متعددة ومختلفة من المسجد الحرام، لضمان جودتها وفق المعايير العالمية المحددة لدى المختبر.

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