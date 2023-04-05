السعودية اليوم / هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تعقد فعالية CST Talk بعنوان "الإدراج في السوق المالية"



الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

عقدت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية فعالية CST Talk بعنوان " الإدراج في السوق المالية "؛وذلك بهدف رفع الوعي بأهمية إدراج شركات التقنية في السوق المالية، والتعريف برحلة الإدراج، وما يترتب على الشركات من آثار وفوائد، إضافة إلى استعراض رحلة الإدراج وتجارب الشركات فيها.

واستضافت الفعالية عدداً من ممثلي الشركات التقنية؛لتناول عدد من المحاور التعريفية، والحديث عن السوق المالية وأبرز محطات رحلة الإدراج، بمشاركة نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الالتزام في شركة العرض المتقن محمد الحسين، والمدير المالي في شركة نسيج عبدالله السبيعي، ومدير عام مالية الشركات والاندماجات والاستحواذات في STC Solutions ماهر الذيابي.

تأتي هذه الفعالية انطلاقا من دور الهيئة في دعم شركات تقنية المعلومات التي تسعى للإدراج، وإكسابهم الوعي ومنحهم الفرص لإثراء معارفهم عبر استضافة خبراء ومستشارين لطرح ومناقشة الموضوعات الداعمة لنطاق الأعمال في قطاع التقنية.

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