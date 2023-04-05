السعودية اليوم / وزير الصحة يتفقَّدُ سيرَ العمل بالمرافق الصحية بالمنطقة المركزية ويزورُ مراكزَ الهلال الأحمر بالحرم المكي الشريف



مكة المكرمة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واس

تفقَّد معالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل عددًا من المرافق الصحية بالمنطقة المركزية في مكة المكرمة؛لمتابعة سير العمل بها، خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

وشملت الجولة التفقدية طوارئ مستشفى أجياد العام، والمستشفى المركزي بالحرم المكي الشريف ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالحرم، حيث إن جميع مستشفيات مكة المكرمة و المرافق الصحية التابعه لها في أتم جاهزيتها واستعدادها لتقديم الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين من الأهالي والمعتمرين والزوار، وفق الخطة المعدة لها خلال شهر رمضان المبارك،الذي يشهد مضاعفة أعداد متلقي الخدمات الصحية، بمتابعة وإشراف وزارة الصحة ودعم من القيادة الرشيدة لتقديم أجود و أرقى الخدمات الصحية التي تعكس حرص واهتمام حكومة خادمِ الحرمين الشريفين - حفظه الله - على سلامة بصحة الأهالي و المعتمرين.

كما قام معاليه بزيارة مراكز الهلال الأحمر السعودي بالحرم المكي الشريف، مطلعاً على الإمكانات التي توفرها الهيئة، لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار، مستمعاً إلى شرح عن الخدمة الجديدة " الدراجات الهوائية " أحد الأفكار المستحدثة هذا الموسم ضمن أسطولها الإسعافي.

وعبَّر الجلاجل، عن سعادته بما شاهده من تطور كبير في خدمات الهيئة، مؤكداً أن القطاعات الصحية ومن ضمنها هيئة الهلال الأحمر السعودي تعمل في خندق واحد ويداً بيد مع باقي القطاعات الحكومية لأمن وسلامة وخدمة ضيوف الرحمن.

الجدير بالذكر أن مستشفيات مكة المكرمة والمرافق الصحية التابعه لها وخاصة المنطقة المركزية استقبلت العديد من الحالات المرضية والإسعافية خلال العشر الأولى من شهر رمضان المبارك، حيث إنها تضم جميع الاحتياجات من الكوادر الطبية و التمريضية والإسعافية والمستلزمات الطبية، لتقديم الخدمات الصحية للمرضى في الموسم الثالث للعودة التدريجية للمعتمرين بعد الجائحة العالمية

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مكة المكرمة 15 رمضان 1444 هـ الموافق 06 أبريل 2023 م واستفقَّد معالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل عددًا من المرافق الصحية بالمنطقة المركزية في مكة المكرمة؛لمتابعة سير العمل بها، خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.وشملت الجولة التفقدية طوارئ مستشفى أجياد العام، والمستشفى المركزي بالحرم المكي الشريف ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالحرم، حيث إن جميع مستشفيات مكة المكرمة و المرافق الصحية التابعه لها في أتم جاهزيتها واستعدادها لتقديم الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين من الأهالي والمعتمرين والزوار، وفق الخطة المعدة لها خلال شهر رمضان المبارك،الذي يشهد مضاعفة أعداد متلقي الخدمات الصحية، بمتابعة وإشراف وزارة الصحة ودعم من القيادة الرشيدة لتقديم أجود و أرقى الخدمات الصحية التي تعكس حرص واهتمام حكومة خادمِ الحرمين الشريفين - حفظه الله - على سلامة بصحة الأهالي و المعتمرين.كما قام معاليه بزيارة مراكز الهلال الأحمر السعودي بالحرم المكي الشريف، مطلعاً على الإمكانات التي توفرها الهيئة، لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار، مستمعاً إلى شرح عن الخدمة الجديدة " الدراجات الهوائية " أحد الأفكار المستحدثة هذا الموسم ضمن أسطولها الإسعافي.وعبَّر الجلاجل، عن سعادته بما شاهده من تطور كبير في خدمات الهيئة، مؤكداً أن القطاعات الصحية ومن ضمنها هيئة الهلال الأحمر السعودي تعمل في خندق واحد ويداً بيد مع باقي القطاعات الحكومية لأمن وسلامة وخدمة ضيوف الرحمن.الجدير بالذكر أن مستشفيات مكة المكرمة والمرافق الصحية التابعه لها وخاصة المنطقة المركزية استقبلت العديد من الحالات المرضية والإسعافية خلال العشر الأولى من شهر رمضان المبارك، حيث إنها تضم جميع الاحتياجات من الكوادر الطبية و التمريضية والإسعافية والمستلزمات الطبية، لتقديم الخدمات الصحية للمرضى في الموسم الثالث للعودة التدريجية للمعتمرين بعد الجائحة العالمية كورونا كوفيد 19، حيث شهد شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ كثافة ملحوظة في أعداد المعتمرين من داخل و خارج المملكة،وسط منظومة خدمات متكاملة تكفل لهم آداء مناسكهم بأمن و آمان وصحة و اطمئنان.// انتهى //00:11ت م0003

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