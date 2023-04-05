

أبها 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها ومحافظات محايل والمجاردة وأحد رفيدة وظهران الجنوب.

كما شملت الأمطار مراكز بللحمر وبللسمر وشفا بلقرن والفرشة ووادي بن هشبل وصمخ والجوة والمضة وعقبة جمامة، ارتوت على أثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة،وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

00:09ت م

0001





تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.