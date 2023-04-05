السعودية اليوم / "أمانة العاصمة المقدسة" تزيل تعديات على ممتلكات عامة



مكة المكرمة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

تمكَّنت أمانة العاصمة المقدسة - ممثلة ببلدية العتيبية الفرعية- اليوم، من إزالة إحداثات على شارع بعرض 15 مترًا في مخطط الزاهر، وهي عبارة عن حواجز خرسانية وأسوار حديدية وأكشاك، أقيمت بطرق عشوائية وغير نظامية وتسبّبت في إغلاق الشارع، وذلك ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة في المحافظه على الممتلكات العامه وازاله كل ما يمكن ان يشكل خدشا للمظهر العام وتشوها بصريا.

وقد قامت فرقة من بلدية العتيبية الفرعية، وبمشاركة الإدارة العامة للتعدّيات بوكالة البلديات وعددًا من الجهات الأمنية؛ بمباشرة الموقع وتمت إزالة الإحداثيات وإعادة فتح الشارع ورفع كفاءة استخدامه، حسب الأنظمة والتعليمات.

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23:57ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.