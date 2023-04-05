السعودية اليوم / سموُّ الأميرِ فيصل بن خالد بن سلطان يدشِّن المختبرَ الطبيَّ التعاونيَّ للجمعية الصحية بالحدود الشمالية



عرعر 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

دشَّن صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة اليوم، المختبرَ الطبي التعاوني في حي العزيرية بمدينة عرعر، كأول مشروع استثماري للجمعية التعاونية للخدمات الصحية بالمنطقة بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية.

ويستهدف المشروع الذي يضم مختبر علوم الدم والكيمياء الحيوية، ومختبر الهرمونات، ومختبرًا للأحياء الدقيقة، توفير تحاليل مخبرية للمواطنين والمقيمين بأسعار مناسبة وجودة عالية، وتأمين تحاليل نوعية لمساعدة القطاع الحكومي.

ونوَّه سموُّه، بدعم خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير

للجمعيات التعاونية الأهلية؛لتحقيق الطموحات الوطنية، مثمنًا دور الجمعية الصحية التعاونية في رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية على مستوى المنطقة من خلال الإسهام في المشروعات التنموية لتواصل أداء مهامها الداعمة، لتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية 2030 بتقديم خدمات صحية مميزه ترفع جودة الحياة وتحقق أعلى الكفاءة.

حضر التدشين مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خالد الرميخاني، ومدير فرع بنك التنمية الاجتماعية فهيد العنزي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للخدمات الصحية الدكتور نايف المعجل.

// انتهى //

23:56ت م

0257



عرعر 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسدشَّن صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة اليوم، المختبرَ الطبي التعاوني في حي العزيرية بمدينة عرعر، كأول مشروع استثماري للجمعية التعاونية للخدمات الصحية بالمنطقة بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية.ويستهدف المشروع الذي يضم مختبر علوم الدم والكيمياء الحيوية، ومختبر الهرمونات، ومختبرًا للأحياء الدقيقة، توفير تحاليل مخبرية للمواطنين والمقيمين بأسعار مناسبة وجودة عالية، وتأمين تحاليل نوعية لمساعدة القطاع الحكومي.ونوَّه سموُّه، بدعم خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز،وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء - حفظهما الله -للجمعيات التعاونية الأهلية؛لتحقيق الطموحات الوطنية، مثمنًا دور الجمعية الصحية التعاونية في رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية على مستوى المنطقة من خلال الإسهام في المشروعات التنموية لتواصل أداء مهامها الداعمة، لتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية 2030 بتقديم خدمات صحية مميزه ترفع جودة الحياة وتحقق أعلى الكفاءة.حضر التدشين مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خالد الرميخاني، ومدير فرع بنك التنمية الاجتماعية فهيد العنزي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للخدمات الصحية الدكتور نايف المعجل.// انتهى //23:56ت م0257

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.