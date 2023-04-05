السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية غدًا في منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير



أبها 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

أعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا في المنشآت التدريبية التابعة لها، بأبها وخميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والفرشة وتنومة والنماص وبلقرن ومحايل ورجال ألمع والحريضة. وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت الإدارة أن الدراسة ستكون "عن بعد" عبر "منصة التدريب الإلكتروني".

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23:56ت م

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