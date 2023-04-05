السعودية اليوم / "وقاء مكة" ينظِّم ورشة عمل عن "مرض الحمى القلاعية"



مكة المكرمة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس

نظَّم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، ورشة عمل بعنوان "الوقاية من مخاطر مرض الحمى القلاعية"، تستهدف العاملين والمهتمين بالثروة الحيوانية ومربي الماشية.

وأوضح مدير عام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، أن الورشة التي تنظمها إدارة التوعية والتثقيف للصحة الحيوانية بالمركز تهدف إلى إطلاع مربي المواشي على أهمية المرض، وطرق انتقاله، والوقاية منه، ومكافحته، وطرق الإبلاغ عند الاشتباه بوجود أعراض مرضية للمرض، حيث تتضمن ورشة العمل 3 محاور: الأول التعريف بالمرض، والمحور الثاني أعراض المرض، بينما يتناول المحور الثالث طرق الوقاية والمكافحة وآليات الإبلاغ.

وأضاف أن الورشة تأتي ضمن خطط المركز التي تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الحيوي، وتعزيز مناعة المواشي، ووقايتها من الأمراض، ومنع انتشارها، من خلال التحصين باللقاح المعتمد بالمملكة، وهو ما يساعد على تنمية الثروة الحيوانية واستدامتها لدعم منظومة الأمن الغذائي.

ودعا مربي المواشي والمهتمين بالثروة الحيوانية إلى ضرورة التقيد بالتحصينات الوقائية ضد الأمراض الوبائية والمعدية، وذلك وفق البرنامج الوطني للتحصين المعتمد من مركز وقاء في مواعيدها المحددة.

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23:03ت م

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