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محمد الفلاح - بث مباشر مشاهدة مباراة الوداد والرجاء في الدوري المغربي

بث مباشر مشاهدة مباراة الوداد والرجاء في الدوري المغربي، تتجه أنظار الملايين من عشاق الكرة المغربية إلى ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء يوم الخميس 05 ابريل في الديربي البيضاوي، ضمن الدوري المغربي للمحترفين.

يلتقي نادي الرجاء نضيره الوداد ضمن البطولة المغربية الإحترافية إنوي القسم الأول في مواجهة ملحمية كبيرة خاصة وأن الوداد البيضاوي يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المغربي بكرة القدم برصيد 42 نقطة، وهو يتنافس مع نادي الجيش الملكي على الصدارة الدوري المغربي. بينما نادي رجاء البيضاوي فهو يحتل المركز الرابع حيث يمتلك رصيد 33 من النقاط بث مباشر الرجاء والوداد بث مباشر يلا شوت.

موعد مباراة الرجاء ضد الوداد البيضاوي

يستضيف ملعب محمد الخامس مباراة قوية ضمن ديربي مباريات الاسبوع 21 من الدوري المغربي لكرة القدم، مباراة الوداد والرجاء في أجواء جماهيرية كبيرة بين مشجعي وداد كازابلانكا ورجاء كازابلانكا وذالك يوم الخميس 05 ابريل 2023، وتنطلق صفارة الحكم لبداية اللقاء حسب التوقيت التالي في تمام الساعة العاشرة ليلا بتوقيت المغرب، الثانية عشرة منتصف الليل بتيقيت مصر، الواحدة فجر بتوقيت السعودية مباراة الوداد والرجاء بث مباشر يلا شوت كورة لايف.

القنوات الناقلة لمباراة الرجاء والوداد

تذاع مباراة الرجاء والوداد في الدوري المغربي على القناة الرياضية المغربية ضمن البطولة المغربية الإحترافية إنوي القسم الأول الاسبوع 21 من الدوري المغربي لكرة القدم، الناقل الحصري لمبارايات الدوري المغربي، أو عبرالموقع دريس لبث المباريات.

تشكيل الرجاء المتوقع أمام الوداد

حراسة المرمى: مروان فخر.

خط الدفاع: زكرياء لبيب، المهدى عراس، عبد الإله مدكور، مروان هدهودي.

خط الوسط: عبد الرؤوف بنغيث، وليد الصبار، عبد الإله الحافيظي.

خط الهجوم: الحسين رحيمي، سفيان بنجديدة، زكرياء الهبطي.

تشكيل الوداد المتوقع أمام الرجاء

حراسة المرمى: يوسف مطيع.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، أمين فرحان، أيوب عملود، أرسين زولا.

خط الوسط: جلال داودي، أيمن الحسوني، يحيى جبران.

خط الهجوم: هشام بوسفيان، سامبو جونيو، سيف الدين بوهرة.



بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى الختام في هذا المقال حيت كشفنا معكم عن مباراة الرجاء والوداد (rca vs wac live)؛ ضمن البطولة الإحترافية في الدوري المغربي حيث استعرضنا لكم توقيت اللقاء باليوم والساعة وحسب كل المناطق الزمنية إضافة للقنوات الناقلة لديربي الدار البيضاء الذي سيشهد مقابلة تاريخية.