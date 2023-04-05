شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريق الأهلى بدوري الأبطال حال تجاوز الرجاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت قرعة دوري أبطال إفريقيا، عن وقوع الأهلى فى مواجهة صادمة ومتكررة عن العام الماضي أمام الرجاء البيضاوي المغربي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

وسبق للأهلي أن وقع مع الرجاء فى العام الماضي، قبل أن يتجاوزه بصعوبة بنتيجة 2/3 كمجموع اللقائين، بعد أن تفوق عليه فى مواجهة الذهاب بنتيجة 1/2 بالقاهرة، قبل أن ينتزع تعادل ثمين فى المغرب بنتيجة 1/1.

هذا ومن المقرر أن تقام مواجهة الذهاب فى القاهرة أمام الرجاء، على أن تقام مواجهة العودة فى الكازابلنكا.

وأوضحت القرعة أنه فى حالة تجاوز الأهلى عقبة الرجاء فى الدور ربع النهائي، سيصطدم بالفائز فى مواجهة الترجي وشبيبة القبائل، فى الدور قبل النهائي، على أن تقام مواجهة الإياب فى القاهرة.

ولكن تبقي النقطة السودة فى القرعة لدي الأهلي، أنه فى حالة الوصول إلى المباراة النهائية، ستكون مواجهة الإياب خارج الديار، مما سيزيد من صعوبة حظوظ الأهلى فى الفوز بلقبه القاري الحادي عشر.



موعد مباراة الأهلى والرجاء

ومن المقرر أن يلاقي الأهلى نظيره الرجاء، فى ذهاب دور الربع النهائي، أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من أبريل الجاري على ملعب القاهرة الدولي، فى حين ستقام مواجهة الإياب أحد أيام 28 أو 29 أو 30 من الشهر نفسه.