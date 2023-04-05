خدمات خاصة لذوي الهمم بالمسجد النبوي

يحظى المسنون وذوو الهمم داخل المسجد النبوي بخدمات خاصة أشبه بخدمات المطاعم وقت الإفطار من توفير طاولات ووجبات إفطار صائم في المواقع المخصصة لهم باتجاهات المسجد النبوي.

وتعمل وكالة شؤون المسجد النبوي على خدمة تلك الفئة من توفير سبل الراحة لهم وتوفير الطاولات لمن هم على المقاعد المتحركة وفي المناطق المخصصة عند البوابات والمحددة لهم من قبل الوكالة، للصلاة والإفطار مع سهولة دخولهم للمسجد والخروج وتوفير كذلك حافظات مياه زمزم خاصة لمن هم على المقاعد المتحركة.

وكانت الإدارة العامة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كثفت أعمالها وجهودها وذلك بتوفير كافة الخدمات وتسهيل كافة الاحتياجات للمصلين والزوار من ذوي الإعاقة حيث تم تجهيز 10 مصليات في كافة أنحاء المسجد منها 3 مصليات في التوسعة الشمالية، و3 مصليات في التوسعة الغربية، و3 مصليات في التوسعة الشرقية، كما تمت تهيئة غرفة خاصة للصم والبكم في سطح المسجد النبوي تتسع لـ 100 شخص، مع توفير ورش متنقلة لخدمة العربات في الساحة حرصاً من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، على تسهيل كافة الخدمات والاحتياجات لزوار المسجد، والارتقاء بمنظومة العمل.