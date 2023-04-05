242 متطوعا برفحاء

وبحلول شهر رمضان المبارك يزيد العطاء، فيتسابق الجميع للمبادرة إلى العمل التطوعي وتقديم المساعدة، والمشاركة في أعمال التطوع في المجالات كافة،عادِّيها مناسبة ملهمة للعطاء ومراجعة الذات، وتحقيق مكاسب حياتية جمَّة، حيث يكرس المتطوعون وقتهم في التطوع والبذل والكرم والعطاء،ويترجم ذلك في مناسبات وحملات تطوعية، تتمثل في توزيع وجبات الإفطار على الجاليات من جنسيات مختلفة، وفي الطرقات على المسافرين، قبيل حلول أذان المغرب، طلبًا للمثوبة من الله - عز وجل- ولنشر ثقافة العمل التطوعي، والبذل والعطاء دون مقابل، وتأكيد تعزيز مبادئ الإسلام، في تأصيل المعنى الحقيقي للتكاتف، والتعاون بين أفراد المجتمع السعودي، واستشعار المسؤولية الإنسانية بين المسلمين.
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