600 ألف شجرة بمحمية الإمام

عرضت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، تجربتها في تعزيز وتنمية الغطاء النباتي في المحمية، ومحمية الملك خالد الملكية، لفريق من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، التي نتج عنها زراعة أكثر من 600 ألف شجرة وشجيرة، ضمن جهود الهيئة وسعيها إلى زيادة الرقعة الخضراء، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، الدكتور طلال الحريقي، أن زيارة فريق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر، تأتي انطلاقًا من التعاون المشترك بين الطرفين، حيث أتمَّت الهيئة زراعة 600 ألف شجرة وشجيرة محلية، لتنمية وزيادة الغطاء النباتي، في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية، وذلك إسهامًا منها في تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية، مؤكدًا أن الأشجارَ التي زُرِعت أشجارٌ محلية، جرى اختيارها بعناية، لتكون ذات تأثير إيجابي في بيئتنا، على المديين المتوسط والبعيد.



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